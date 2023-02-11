Технологии 11 февраля 2023, 12:26 Корабль «Прогресс МС-22» доставил на МКС груз для российских космонавтов Роскосмос: грузовой корабль «Прогресс МС-22» успешно пристыковался к МКС Роскосмос

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Стартовавшая в четверг, 9 февраля, с космодрома Байконур ракета «Союз-2.1а» успешно вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-22». К Международной космической станции он успешно пристыковался 11 февраля, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

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Корабль доставил российским космонавтам Сергею Прокопьеву, Дмитрию Петелину и Анне Кикиной питание, подарки от близких и груз для станции: 720 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов азота, а также оборудование для исследований.

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«В рамках празднования 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве грузовиком на МКС доставлены флаги Волгоградской области и проекта „Родина-мать зовет!“, флешка с детскими рисунками в рамках конкурса работ „Волгоград, ты просто космос!“ и открытка патриотического проекта „Космос Победы“», — уточнили в госкорпорации.

Ранее Роскосмос сообщил, что поврежденный космический корабль «Союз МС-22» без космонавтов вернется на Землю в марте. Миссию трех космонавтов Роскосмоса и астронавта NASA Франциско Рубио пришлось продлить после разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля.