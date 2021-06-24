Разбившийся в Ленобласти вертолет принадлежал Росгвардии. Погибли 3 человека

Разбившийся в Ленинградской области вертолет принадлежал Росгвардии, Предварительно, при крушении погибли три человека. Об этом сообщил начальник пресс-службы СЗАО Росгвардии Анатолий Фомичев.

«Транспортный боевой вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа войск Росгвардии в результате авиационного происшествия упал в Ленинградской области. Выполнял учебно-тренировочный полет без средств вооружения на борту. Предварительно, экипаж в составе трех военнослужащих погиб», — сказал Фомичев.

Он добавил, что под руководством начальника авиации на место выехала комиссия Северо-Западного округа Росгвардии.

Ранее о крушении вертолета сообщили очевидцы. По их словам, летательный аппарат разбился недалеко от деревни Корпикюля, между Красносельским шоссе и дорогой Гатчина — Павловск. Все причины и обстоятельства пока продолжают выяснять.