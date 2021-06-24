Очевидцы сообщили о падении вертолета под Петербургом

Очевидцы сообщили о падении вертолета под Санкт-Петербургом, написал сайт 78.ru. Это случилось в Гатчинском районе Ленинградской области.

«Рядом с деревней Корпикюля, между Красносельским шоссе и дорогой Гатчина — Павловск, упал вертолет Ми-8», — написал один из свидетелей произошедшего.

Пользователи социальных сетей опубликовали фото с поднимающимся черным дымом.

В главке МЧС по Ленинградской области «360» заявили, что на место выехали специалисты для проверки поступившей информации об упавшем вертолете. Подробностей случившегося пока нет.

Сайт 78.ru со ссылкой на источник сообщил, что на борту находились три человека, все они погибли.