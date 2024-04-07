Происшествия 07 апреля 2024, 08:35 Расследование дела о романтической надписи на памятнике во Владивостоке завершили СК завершил расследование дела о вандализме во Владивостокской крепости Пресс-служба Следственного комитета

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о вандализме, возбужденного из-за надписи на Поспеловской батарее на острове Русский во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Приморскому краю.

В осквернении объекта культурного наследия федерального значения обвиняют 23-летнего молодого человека и 24-летнюю девушку. По версии следствия, 3 марта они нанесли из аэрозольного баллона «надписи романтического содержания». Следственные действия по делу завершились, обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами дела. Максимальная санкция по статье о вандализме, совершенном группой лиц (часть 2 статья 214), — три года лишения свободы.

Памятник входит в состав Владивостокской крепости. Архитектурный комплекс «Батарея Поспеловская» построили более 100 лет назад на местах боевых действий. Уголовное дело возбудили после того, как в соцсетях появились кадры, на которых неизвестный наносит на памятник надпись краской.