Происшествия 04 марта 2024, 07:44 Надпись на памятнике стала причиной возбуждения уголовного дела во Владивостоке СК возбудил дело из-за надписи на Поспеловской батарее Владивостокской крепости РИА «Новости»

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Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за надписи на Поспеловской батарее на острове Русский во Владивостоке, входящей в состав Владивостокской крепости. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СК по Приморскому краю.

Кадры, на которых неизвестный мужчина наносит надпись краской из аэрозольного баллончика, появилась в соцсетях. Дело возбудили по факту повреждения памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России (часть 1 статьи 243.4 УК РФ). Максимальная санкция — лишение свободы на три года.

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Следователи осмотрели место происшествия и нашли там пустой аэрозольный баллон. Сотрудники СК установили и допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы. Причастные к преступлению и его обстоятельства устанавливаются.

Архитектурный комплекс «Батарея Поспеловская» расположен на местах боевых действий. Время строительства — 1895–1901 годы. Первоначально ансамбль представлял собой две скорострельные береговые пушки Норденфельда на деревянных основаниях, после модернизации пушек стало четыре.

В Приморском крае планировали объявить 2024-й Годом Владивостокской крепости.