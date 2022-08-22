Сотрудники МЧС попали в огненную ловушку под Рязанью

Сотрудники МЧС оказались в огненной ловушке в Рязанской области, где сейчас бушуют лесные пожары. Их автомобиль въехал в стену огня, однако спасатели смогли благополучно выбраться. Видео из автомобиля появилось в распоряжении «360».

На кадрах видно, как автомобиль маневрирует по лесной дороге. На лицах спасателей в салоне надеты маски или повязки, чтобы защитить дыхательные пути от дыма. Через несколько секунд они въехали в огненную стену, которая перекрыла дорогу. Из-за дыма и пламени практически ничего нельзя разглядеть, однако вскоре водитель смог выбраться.

На территории региона сейчас есть сразу пять пожаров, их общая площадь превысила 8,6 тысячи гектаров. В Авиалесоохране сообщили, что два пожара распространились на землях лесного фонда.

Еще два пожара — на особо охраняемой природной территории. Речь идет о заповедниках «Окский» и «Мещерский». Пятое возгорание зарегистрировано на землях обороны и безопасности.