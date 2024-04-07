07 апреля 2024, 13:09
«Распределяем обязанности между собой». Жительница Орска рассказала о помощи в ПВР
Жительница Орска Алена: в ПВР прибывают все больше горожан
Жительница Орска Алена лично оказывает помощь во всех пунктах временного размещения, где это возможно. Идет постоянный поток людей, рассказала она «360».
«Людей много во всех школах, и поток постоянный. Дети, инвалиды, женщины, старики в основном. Каждый час прибывает все больше народу из новых районов. <…> Распределяем в мессенджерах обязанности между собой, и люди извне несут все сами», — поделилась Алена.
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По ее словам, жители находятся в неизвестности, без газа и света.
«Вода подошла уже ближе к центру, страх охватывает весь город. <…> Сейчас снова поступила задача о вывозе питьевой воды в Старый город как раз, где и произошло все. Сейчас выдвигаемся туда», — добавила жительница Орска.
Она отметила, что во время паводка некоторые люди находились в домах.
«Но, как полагаю, большинство уехали, а кого не так сильно подтопило, остались в домах», — рассказала Алена.
Еще один очевидец сообщил, что в Орске продолжаются спасательные работы. Воды в городе становится все больше и больше, а масштаб паводка сравнивают с затоплением 1957 года.
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