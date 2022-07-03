Раскрыты подробности смерти двух человек, тела которых нашли в квартире на севере Москвы

Двое умерших, тела которых нашли в закрытой квартире на севере Москвы, оказались матерью и сыном. О подробностях их смерти сообщил источник «360».

Умершей женщине было 76 лет. Пенсионерка была парализована. Она умерла в кровати. Тело обнаружили примерно спустя пять дней после смерти.

Тело 43-летнего сына женщины нашли на кухне. Труп обнаружили, когда с момента прошло уже около двух недель.

Предположительно, когда сын умер, мать звала на помощь, но никто не услышал. Впоследствии примерно через полторы недели женщина тоже скончалась.

Тела с признаками разложения нашли 29 июня в квартире одного из домов на Дубининской улице. Соседи вызвали полицию, когда почувствовали неприятный запах. Источник «360» сообщал, что спасателям пришлось вскрывать дверь.