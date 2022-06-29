Два тела нашли в запертой квартире на севере Москвы
Спасатели обнаружили два тела в запертой квартире на севере Москвы
Два тела со следами разложения обнаружили в запертой квартире на севере Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.
Тела нашли в одном из жилых домов на Улице Дубининская. Источник рассказал, что соседи обратились в экстренные службы, когда почувствовали из-за двери квартиры неприятные запахи.
На вызовы приехала бригада спасателей. После вскрытия входной двери в квартире были обнаружены два трупа.
Подробности случившегося выясняются.