Расчлененным из Санкт-Петербурга оказался пенсионер, живший неподалеку

В Санкт-Петербурге обнаружили расчлененный труп. Его поместили в клетчатую сумку и оставили на набережной реки. Telegram-канал Mash сообщил о личности погибшего — им оказался 66-летний мужчина.

По информации из Telegram-канала, накануне тревогу забила его дочь. Она рассказала, что 13 ноября, в субботу, отец вышел из дома и больше не вернулся. Связаться с ним женщине так и не удалось. Расстояние от его квартиры на Новосмоленской набережной до места, где был найден труп, всего 245 метров.

Расчлененное тело мужчины обнаружили в Василеостровском районе города. На сумку с останками примерно в 14 часов наткнулись рабочие, которые как раз укрепляли набережную реки Смоленки в это время. Когда труп нашли, он был привязан к тележке на улице Кораблестроителей.

Пользователи Сети обратили внимание на то, что этот инцидент произошел практически ровно через два года после убийства, совершенного историком Олегом Соколовым. Он 9 ноября 2019 года лишил жизни и расчленил аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко.