Жертва травли или комический расчленитель? Суд перенес заседание по делу историка Соколова на 16 сентября

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга должен был 13 июля рассмотреть апелляционную жалобу защиты Олега Соколова, признанного виновным в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко. Заседание перенесли на 16 сентября. О причинах решения «360» рассказал адвокат историка Сергей Лукьянов.

Правозащитник сообщил, что его подзащитный выразил желание лично донести свою позицию до суда и очно присутствовать на заседаниях. Видеоконференции проходят с техническими погрешностями.

«Мы просим учесть смягчающие обстоятельства, которые суд не учел. Это выраженное эмоциональное напряжение Соколова в момент трагедии, что установила экспертиза. Оно существенно снизило его способность контролировать и прогнозировать свои действия, для него самого они были субъективно неожиданными. Мы просим снизить наказание. Возможна повторная экспертиза, запросим допрос экспертов, заседание перенесено на 16 сентября», — пояснил Лукьянов.

Адвокат семьи Ещенко Александра Бакшеева уточнила, что заседание перенесли на указанную дату из-за отпуска судьи.

«Обозначена также следующая дата заседания — 23 сентября. Сколов затягивает дело, ему выгоднее находиться в СИЗО. Мы этого ожидали, ничего нового здесь нет, мы и дальше придерживаемся нашей линии. Чтобы говорить о дополнительной экспертизе, надо было как минимум принести рецензию первой инстанции. Но ее нет, и говорить о том, что заключение медиков незаконно или неправильно составлено, у адвоката нет компетенций. Это абсолютно незаконное требование, и я считаю, что оно не подлежит удовлетворению. Было установлено, что Соколов не находился в состоянии аффекта», — подчеркнула Бакшеева.

Жестокий приговор

По мнению адвоката Соколова Александра Карташева, в деле много белых пятен, на которые нужно обратить внимание. Приговор историку он счел излишне жестоким.

Карташев сообщил о выходе 25-минутного документального фильма «Что скрывает дело Олега Соколова». В нем защита историка пытается рассказать, почему так произошло и кто был заинтересован в случившемся.

«Нам удалось задать те вопросы, на которые ни следствие, ни суд не ответили. Мы полагаем, что вынесенный приговор слишком суров. Не были приняты обстоятельства почти двухлетней травли, в которой находился наш подзащитный. Ей подверглась и сама Анастасия Ещенко», — сказал юрист.

Неучтенные обстоятельства

Следствие и суд, заявил он, проглядели некоторые обстоятельства. Например, найденную кровь неустановленного мужчины на лестничной площадке у двери.

«На топоре и обрезе найдены остатки биологического материала других лиц. На все эти вопросы ответов не было. Кроме того, самый тяжелый мешок с останками убитой проделал неестественное движение против течения реки. Законы физики этот факт не объясняют», — отметил адвокат.

Главным оппонентом и преследователем Соколова защита считает публициста и видеоблогера Евгения Понасенкова, автора ревизионистских книг по истории наполеоновских войн. Он пришел на заседание суда со своей книгой «Первая научная история войны 1812 года».

«Все те клеветнические бредни, которые несет и сам убийца, и его защита, они все происходят от колоссальной зависти. Эта монография представляет собой фундаментальное исследование. Она меняет наше представление об эпохе», — заявил Понасенков.

Свое присутствие в суде он объяснил желанием поддержать адвоката потерпевшей Бакшееву. Кроме того, блогер стал научным и художественным руководителем Дворца Мясникова, и теперь бывает в Петербурге как минимум раз в месяц.

Заседание по этому комическому расчленителю, который проиграл мне уже два суда, совпало с моим приездом. Два года цацкаются с убийцей, беспрецедентное безобразие… Это гнилой, очень подлый человек, потрясающе лживый… Его наглость беспрецедентна. Возможно, цацкаются неспроста? Евгений Понасенков публицист, видеоблогер.

В декабре 2020 года суд признал историка Олега Соколова виновным в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко. Его приговорили к 12,5 года колонии строгого режима.