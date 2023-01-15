Происшествия 15 января 2023, 18:29 Расчлененные тела обнаружили в канализационном люке в Обнинске Прокуратура: обнинские коммунальщики обнаружили в люке части человеческого тела Официальны Telegram-канал прокуратуры Калужской области

Читать 360tv в

Коммунальные работники обнаружили фрагменты человеческого тела в канализационном люке в центре Обнинска Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Коммунальщики обнинского „Водоканала“ обнаружили голень и ступню», — уточнили ТАСС в ведомстве.

Реклама

По сведениям Telegram-канала «112», аварийные службы города приехали прочистить затор в канализации и в колодце наткнулись на мешки с расчлененными телами мужчины и женщины. Личности погибших устанавливаются.

Реклама

В прокуратуре сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Работу правоохранителей координирует прокурор Обнинска Павел Гильдиков.

Ранее в городе Кашира на улице нашли фрагменты тела. Приехавшая на место полиция обнаружила остальные части тела в квартире одного из соседних домов. Там же лежал труп хозяина квартиры — предполагаемого убийцы.