15 января 2023, 18:29
Расчлененные тела обнаружили в канализационном люке в Обнинске
Прокуратура: обнинские коммунальщики обнаружили в люке части человеческого тела
Коммунальные работники обнаружили фрагменты человеческого тела в канализационном люке в центре Обнинска Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Коммунальщики обнинского „Водоканала“ обнаружили голень и ступню», — уточнили ТАСС в ведомстве.
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По сведениям Telegram-канала «112», аварийные службы города приехали прочистить затор в канализации и в колодце наткнулись на мешки с расчлененными телами мужчины и женщины. Личности погибших устанавливаются.
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В прокуратуре сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Работу правоохранителей координирует прокурор Обнинска Павел Гильдиков.
Ранее в городе Кашира на улице нашли фрагменты тела. Приехавшая на место полиция обнаружила остальные части тела в квартире одного из соседних домов. Там же лежал труп хозяина квартиры — предполагаемого убийцы.
Убийства
Прокуратура РФ
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