Эксклюзив 11 января 2023, 20:03 «Люди смеются надо мной». Сестра подозреваемого в убийстве и расчленении друга назвала вероятную причину поступка брата Сестра мужчины, подозреваемого в расчленении в Кашире: над братом издевались с Интернете Unsplash

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Сестра мужчины, который предположительно убил и расчленил своего знакомого, а затем покончил с собой, рассказала, что ее брат жаловался на распространение неприятных слухов о нем в Интернете. В беседе с «360» Ирина сделала предположение, почему ее родственник мог так поступить.

«Он жаловался мне, что в Интернете всякие сплетни о нем распускают, в общем-то нехорошие вещи какие-то. Я говорю: „Просто не смотри Интернет“. А он отвечает: „Если я встречаю людей, они смеются надо мной“. Может, из-за этого произошло, не знаю», — предположила его сестра.

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Ирина рассказала, что 57-летний мужчина был пенсионером, проживал один. Про убитого собеседница «360» ранее не слышала. По ее мнению, он не был ее брату близким другом. Хотя она призналась, что о друзьях он обычно не рассказывал.

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Ирина также подтвердила, что у ее брата могли быть проблемы с алкоголем, однако сама она никогда этого не замечала. Об этом она может судить только по словам его жены.

Фрагменты тела мужчины обнаружили на улице в Кашире 10 января. Остальные части тела полицейские нашла в квартире одного из домов. Там же лежал труп хозяина квартиры и предполагаемого убийцы. На месте происшествия следователи изъяли нож-тесак и другие предметы со следами крови. Возбуждено уголовное дело.