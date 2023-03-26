Происшествия 26 марта 2023, 00:02 Раненый 23 марта житель Горловки скончался в больнице — мэр Мэр Горловки Приходько: горожанин скончался от полученных при обстреле 23 марта травм РИА «Новости»

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Мирный житель Горловки скончался в больнице от полученных в результате обстрела 23 марта травм. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько. Ранения оказались не совместимы с жизнью.

«К величайшему сожалению, раненый в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских неонацистов 23 марта мирный житель 1956 года рождения скончался от полученных травм, несовместимых с жизнью», — сообщил градоначальник.

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Приходько отметил, что медики сделали все возможное, чтобы спасти жизнь горожанину. Во время обстрела ДНР 23 марта ВСУ выпустили по населенным пунктам республики 74 снаряда. Под ударом оказались Горловка, Ясиноватая, Еленовка, Гольмовский и Донецк.

В тот же день российские системы ПВО сбили в зоне проведения спецоперации 16 украинских беспилотников. Дроны ВСУ уничтожили на территории ЛНР, ДНР, а также в Харьковской и Херсонской областей. Системы противовоздушной обороны также перехватили пять реактивных снарядов HIMARS.