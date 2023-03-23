Спецоперация 23 марта 2023, 16:40 Российские системы ПВО сбили 16 украинских дронов в зоне спецоперации за сутки Минобороны России: за сутки системы ПВО сбили 16 дронов и пять ракет HIMARS в зоне СВО Пресс-служба Минобороны

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За прошедшие сутки в зоне проведения спецоперации сбили 16 украинских беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, системы ПВО также перехватили пять реактивных снарядов HIMARS.

В министерстве рассказали, что дроны ВСУ уничтожили на территории ЛНР, ДНР, а также в Харьковской и Херсонской областях.

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«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — добавил Конашенков.

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Он отметил, что российские военные сбили цель в районе населенного пункта Богуславка Харьковской области. Истребительная авиация ВКС поразила украинский самолет Су-24.

По данным Минобороны, с момента начала спецоперации ВС России уничтожили 3544 украинских БПЛА. За то же время в зоне СВО сбили 404 вражеских самолета и 224 вертолета. Противник лишился 8384 танков и других боевых бронированных машин.

Одни из самых интенсивных боев развернулись в Артемовске. ВСУ стянули на подступы к городу более 80 тысяч солдат, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.