Происшествия 31 мая 2023, 05:42 ВСУ обстреляли село Шебекино в Белгородской области Губернатор Гладков: один человек мог пострадать при обстреле села Шебекино РИА «Новости»

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Один человек, предварительно, пострадал при последнем обстреле села Шебекино в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Обстрел Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт. Вся дополнительная информация позже», — написал он.

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Украинские националисты периодически обстреливают приграничные территории России. Они наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму сейчас действует «желтый» уровень опасности.

В том числе иногда диверсанты добираются и дальше вышеуказанных регионов. Например, утром 30 мая на Москву выпустили десятки беспилотников. Большую часть из них сбила российская система ПВО, однако три БПЛА все-таки врезались в дома. При этом, как заявил московский мэр Сергей Собянин, никто из жителей столицы серьезно не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

Американская сторона, которая уже давно является покровителем киевского режима, осудила вылазки Украины «внутри России». Так в Белом доме прокомментировали атаку дронами на Москву и Московскую область.