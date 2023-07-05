Происшествия 05 июля 2023, 17:55 Ракету ВСУ сбили над морем в районе Бердянска Рогов: российские системы ПВО сбили ракету ВСУ над морем в районе Бердянска РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны сбили ракету Вооруженных сил Украины над морем возле Бердянска. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Боевики ВСУ попытались ударить ракетой по мирному городу 5 июля около 16:30 по московскому времени. Атаку предотвратила успешная работа систем ПВО Вооруженных сил России. Жители Бердянска могли видеть взрывы в небе.

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«Ракета сбита над морем. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет», — написал Рогов.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщал о попытке украинских боевиков ударить по Бердянску ракетами Storm Shadow англо-французского производства. Российские средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку и сбили ракеты на подлете к городу.