Происшествия 22 марта 2024, 09:59 Мирная жительница погибла во время обстрела Белгорода Гладков: из-за атаки ВСУ в Белгороде погибла женщина, двое человек пострадали Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова

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Жительница Белгорода погибла после воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Во время обстрела она выгуливала на улице своих собак, снаряд разорвался в нескольких метрах от нее. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«От полученных ран она скончалась на месте. Одна из собачек погибла, вторую уже забрала дочь женщины», — написал он.

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Предварительно, в ходе обстрела пострадали два человека. В больницу доставили женщину с осколочным ранением ноги и мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой.

В результате атаки в городе выбило стекла в пяти многоэтажках, одном частном доме и четырех учреждениях здравоохранения. Повреждения получили 12 машин, четыре из них полностью сгорели. На местах работают оперативные службы.

«В Белгородском районе в поселке Майский пострадали шесть частных жилых домовладений, одна надворная постройка и два автомобиля, в селе Новая Деревня — ограждение в одном частном домовладении», — добавил глава.

Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова

Утром 22 марта в Белгороде запустили сирену ракетной опасности. Жителей просили прятаться в укрытиях или комнатах без окон: ванной, туалете, коридоре. После в Минобороны России сообщили, что над Белгородской областью сбили восемь снарядов чешской РСЗО Vampire. Накануне, 21 марта, военные перехватили в регионе не менее двух беспилотников, уничтожили 10 реактивных снарядов Vampire. Пять мирных жителей получили травмы разной степени тяжести.