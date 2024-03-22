22 марта 2024, 09:59
Мирная жительница погибла во время обстрела Белгорода
Гладков: из-за атаки ВСУ в Белгороде погибла женщина, двое человек пострадали
Жительница Белгорода погибла после воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Во время обстрела она выгуливала на улице своих собак, снаряд разорвался в нескольких метрах от нее. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«От полученных ран она скончалась на месте. Одна из собачек погибла, вторую уже забрала дочь женщины», — написал он.
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Предварительно, в ходе обстрела пострадали два человека. В больницу доставили женщину с осколочным ранением ноги и мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой.
В результате атаки в городе выбило стекла в пяти многоэтажках, одном частном доме и четырех учреждениях здравоохранения. Повреждения получили 12 машин, четыре из них полностью сгорели. На местах работают оперативные службы.
«В Белгородском районе в поселке Майский пострадали шесть частных жилых домовладений, одна надворная постройка и два автомобиля, в селе Новая Деревня — ограждение в одном частном домовладении», — добавил глава.
Утром 22 марта в Белгороде запустили сирену ракетной опасности. Жителей просили прятаться в укрытиях или комнатах без окон: ванной, туалете, коридоре. После в Минобороны России сообщили, что над Белгородской областью сбили восемь снарядов чешской РСЗО Vampire. Накануне, 21 марта, военные перехватили в регионе не менее двух беспилотников, уничтожили 10 реактивных снарядов Vampire. Пять мирных жителей получили травмы разной степени тяжести.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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