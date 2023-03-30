30 марта 2023, 10:40
Работы по восстановлению газопровода в Свердловской области завершат к 2 апреля
ТАСС: работы по восстановлению газопровода в Свердловской области завершат к 2 апреля
Восстановительные работы на пострадавшем из-за взрыва газопроводе в Свердловской области будут продолжаться до воскресенья, 2 апреля, включительно. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к середине дня воскресенья», — заявил собеседник агентства.
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Разгерметизация и пожар на газопроводе Ямбург — Елец-1, который принадлежит компании «Газпром трансгаз Югорск», произошли вечером в среду, 29 марта, в городском округе Пелым. Высота огненного факела оказалась около 60 метров. Сотрудники МЧС приехали на место ЧП и потушили пламя.
В результате случившегося никто не пострадал, уточнил глава городского округа Шахит Алиев. По его словам, снабжение жителей региона нарушено не было. Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.
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