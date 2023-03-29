Происшествия 29 марта 2023, 22:02 Пожар вспыхнул после взрыва на газопроводе в Свердловской области ТАСС: взрыв на газопроводе произошел в Свердловской области

Читать 360tv в

Взрыв произошел на газопроводе в городском округе Пелым Свердловской области. В результате никто не пострадал, сообщил ТАСС глава округа Шахит Алиев.

«Там на газопроводе произошел взрыв. Там не было людей. Остатки газа выгорали из трубы, был пожар», — сказал он.

Реклама

Все произошло примерно в 22:00 (20:00 по московскому времени). Сейчас вокруг территории, где находится газопровод, сохраняется оцепление.

После взрыва вспыхнул мощный пожар, который видно на расстоянии десятков километров. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. Причины происшествия устанавливаются.

По данным экстренных служб, в районе населенного пункта Пелым произошла разгерметизация магистрального газопровода. Уточняется, что газоснабжение местных жителей осуществляется в обычном режиме, без нарушений.