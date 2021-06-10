Работник завода в Красноярском крае упал с высоты и погиб

На Надеждинском металлургическом заводе произошло ЧП: работник предприятия упал с высоты, получил тяжелые травмы и погиб. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.

«Предварительно установлено, что 10 июня вечером произошло обрушение пола галереи, в это время три сотрудника фирмы ООО „Стройлидер“ осуществляли работы по замене металлоконструкций на высоте около 10 метров. В результате происшествия один работник упал с высоты и получил различные травмы, госпитализирован в городскую больницу», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Позже в прокуратуре уточнили, что мужчина не доехал до больницы — он умер в машине скорой помощи. На заводе начали проверять обстоятельства гибели работника. Проверки организовали прокуратура и СК. Сотрудникам ведомств предстоит выяснить причину обрушения пола галереи. В «Норникеле» гибель рабочего подтвердили.

В начале июня в городе Щелкино в Крыму рабочий погиб в результате взрыва во время сварки. Он работал с пустой цистерной, где хранили нефтепродукты.