Рабочий в Крыму погиб при взрыве во время сварочных работ

В городе Щелкино в Крыму рабочий погиб в результате взрыва во время сварки. Он работал с пустой цистерной, где хранились нефтепродукты.

В Следственном комитете завели уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили в ведомстве.

«В рамках следствия будут установлены все обстоятельства происшествия, а также соблюдение трудовых отношений, мер безопасности и охраны труда на предприятии», — сообщили в региональном СК.

Расследование находится на контроле руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В конце мая в Таганроге на очистных сооружениях погибли 11 рабочих. По предварительной информации, в коллекторе, где находились люди, произошел выброс метана. Однако экологи предположили, что причиной трагедии могло быть нарушение техники безопасности или одного из технологических процессов.

После гибели рабочих на очистных местный следком завел дело о нарушении правил промбезопасности.