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    08 декабря 2020, 16:01

    Работник бассейна в Астрахани перепутал емкости с химикатами, из-за чего люди отравились хлором — СК

    Андрей Иванов

    По предварительным данным следствия, посетители астраханского бассейна отравились хлором из-за ошибки работника спорткомплекса. Он перепутал емкости с химикатами и произошла реакция с выделением ядовитого газа. Исполняющей обязанности директора комплекса предъявили обвинение по уголовной статье.
    Работник бассейна в Астрахани перепутал емкости с химикатами, из-за чего люди отравились хлором — СК

    Как сообщила пресс-служба СУ СК по Астраханской области, и. о. руководителя «Всероссийского физкультурно-спортивного общества „Динамо“» обвинили в преступлении по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

    Следователи выяснили, что сотрудник спортивного учреждения перепутал баки с химикатами. Произошла реакция и газ с хлором поднялся с цокольного этажа во все помещения комплекса, в том числе бассейн, где находились люди. Летучая смесь повредила слизистые глаз и органов дыхания и вызвала химические ожоги и отеки.

    Это был первый рабочий день мужчины, перед которым его не проинструктировали. Объяснить ему тонкости обращения с химикатами должна была обвиняемая.

    В результате ЧП пострадали 30 человек — 21 ребенок и девять взрослых. Им поставили диагноз «отравление хлором средней тяжести».