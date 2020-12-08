Работник бассейна в Астрахани перепутал емкости с химикатами, из-за чего люди отравились хлором — СК
Как сообщила пресс-служба СУ СК по Астраханской области, и. о. руководителя «Всероссийского физкультурно-спортивного общества „Динамо“» обвинили в преступлении по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Следователи выяснили, что сотрудник спортивного учреждения перепутал баки с химикатами. Произошла реакция и газ с хлором поднялся с цокольного этажа во все помещения комплекса, в том числе бассейн, где находились люди. Летучая смесь повредила слизистые глаз и органов дыхания и вызвала химические ожоги и отеки.
Это был первый рабочий день мужчины, перед которым его не проинструктировали. Объяснить ему тонкости обращения с химикатами должна была обвиняемая.
В результате ЧП пострадали 30 человек — 21 ребенок и девять взрослых. Им поставили диагноз «отравление хлором средней тяжести».