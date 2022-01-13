Дворник-приезжий чистил снег на крыше детского сада в Санкт-Петербурге, потерял равновесие и упал на землю. Полиция заявила, что он не соблюдал технику безопасности. Кадры происшествия попали в распоряжение «360».

Детский сад № 51 Санкт-Петербурга изначально заявил договор с неустановленной пока организацией об уборке снега со своей территории. Работы были выполнены, но директор нашел недочеты и заставил их исправлять. Этим занялись трое рабочих, один полез чистить крышу от снега. Он и упал, как утверждает полиция, не соблюдая технику безопасности. На видео, попавшем в распоряжение «360», видно, как мужчина поскальзывается с крыши и падает вниз прямо в сугроб.

Прибывшей скорой помощи рабочий заявил, что зовут его Бактыбеков Ж. и он 2004 года рождения. Документов у него не было, а его коллеги убежали до приезда сотрудников.

Ранее следователи, работающие над делом о падении пятилетнего ребенка из окна частного детского сада в московском уже Бирюлеве, пришли к выводу, что его могли толкнуть в спину. Сам он якобы сказал о том же. Сообщается, что мальчик получил ушибы легких и переломы позвонков.