Ребенка, выпавшего из окна частного детсада в Бирюлеве, толкнули в спину — СМИ
РЕН ТВ: ребенка, выпавшего из окна частного детского сада в Москве, толкнули в спину
Следователи, работающие над делом о падении пятилетнего ребенка из окна частного детского сада в Бирюлеве, пришли к выводу, что его могли толкнуть в спину. Об этом со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ.
По данным СМИ, следствие склоняется к версии, что мальчика толкнули в спину. Впоследствии он потерял равновесие и упал.
Уголовное дело по статье «Причине тяжкого вреда здоровью по неосторожности», по информации телеканала, возбудили накануне.
Сообщается, что мальчик получил ушибы легких и переломы позвонков.
Мальчик выпал из окна 14 декабря. Это произошло в Москве, в частном детском саду, который располагается в съемной трехкомнатной квартире жилого дома на улице Донбасской. Ребенка забрали на скорой. Прокуратура и СК начали проверку.
СМИ уже писали, что ребенка могли сбросить, о чем якобы сказал сам мальчик. Его слова передала некая жительница этого дома, на которую ссылался Telegram-канал Shot. Она утверждала, что слышала, как ребенок кричал под окнами. Когда к нему подошли люди, он якобы сказал, что его сбросили с крыши.