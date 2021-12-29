Следователи, работающие над делом о падении пятилетнего ребенка из окна частного детского сада в Бирюлеве, пришли к выводу, что его могли толкнуть в спину. Об этом со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ.

По данным СМИ, следствие склоняется к версии, что мальчика толкнули в спину. Впоследствии он потерял равновесие и упал.

Уголовное дело по статье «Причине тяжкого вреда здоровью по неосторожности», по информации телеканала, возбудили накануне.

Сообщается, что мальчик получил ушибы легких и переломы позвонков.

Мальчик выпал из окна 14 декабря. Это произошло в Москве, в частном детском саду, который располагается в съемной трехкомнатной квартире жилого дома на улице Донбасской. Ребенка забрали на скорой. Прокуратура и СК начали проверку.

СМИ уже писали, что ребенка могли сбросить, о чем якобы сказал сам мальчик. Его слова передала некая жительница этого дома, на которую ссылался Telegram-канал Shot. Она утверждала, что слышала, как ребенок кричал под окнами. Когда к нему подошли люди, он якобы сказал, что его сбросили с крыши.