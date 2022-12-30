Эксклюзив 30 декабря 2022, 16:39 Двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в Люберцах — источник Источник «360»: двое рабочих пострадали при обрушении лесов в Люберцах

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В Люберцах Московской области двое рабочих пострадали при обрушении лесов, сообщил источник «360». В распоряжении канала оказалось видео с места происшествия.

Судя по кадрам, под окнами дома образовался огромный завал целая гора досок, перекладин и прочих строительных конструкций. Судя по всему, падающие леса повредили внешний блок кондиционера на стене многоэтажки.

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Руководство подрядной организации заявило, что окажет финансовую помощь пострадавшим.

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«Проверка техники безопасности и использования средств индивидуальной защиты рабочими проводится на еженедельной основе специалистами строительного контроля ГБУ МО „УТНКР“. Последняя проверка объекта была 26 декабря замечаний к строительным лесам не было», — отметили власти Подмосковья.