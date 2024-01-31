Происшествия 31 января 2024, 16:32 Рабочие избили сотрудника оптики в Москве из-за жалобы на чистку снега Дело возбудили против рабочих, избивших сотрудника оптики на востоке Москвы Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Читать 360tv в

В районе Измайлово в Москве двое сотрудников частной управляющей организации избили сотрудника оптики. О происшествии сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

По требованию Измайловской межрайонной прокуратуры в отношении двух мужчин возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации («Хулиганство»)», — уточнили в ведомстве.

Реклама

По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», драка началась из-за того, что сотрудник магазина начал снимать на видео рабочих, которые, предположительно, сбили вывеску салона при расчистке снега. Конфликт сопровождался громкой руганью.

Пострадавший написал заявление в полицию. Столичная прокуратура взяла ситуацию на контроль.

Ранее в Щелкове возбудили дело о хулиганстве после сообщения об избиении 14-летней девочки.