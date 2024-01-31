Происшествия 31 января 2024, 10:29 Дело о хулиганстве возбудили в Щелкове после сообщений об избиении девочки Подмосковный СК возбудил дело после сообщений об избиении девочки в Щелкове РИА «Новости»

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Уголовное дело возбудили в Подмосковье после сообщений о жестоком избиении 14-летней девочки, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК. Информация о нападении ранее появилась в ряде СМИ и Telegram-каналов.

Авторы сообщений о случившемся указывали, что девочку избили два подростка. Нападение произошло в Щелкове.

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После появления этих данных следователи возбудили дело о хулиганстве. Сейчас правоохранители устанавливают участников конфликта. В рамках расследования сотрудники СК также изучат все обстоятельства случившегося.

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