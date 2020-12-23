Рабочего завалило землей в кузбасской шахте

В Кемеровской области произошло обрушение, в угольном разрезе «Виноградовский». Под завалами обнаружили тело машиниста экскаватора. СК уже возбудил уголовное дело.

Горная порода рухнула на территории Прокопьевского района, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону. В забое нашли погибшим 47-летнего рабочего.

«Возбуждено уголовное дело», — уточнили в ведомстве. Следователям предстоит расследовать возможное нарушение требований безопасности на производственных объектах, повлекшее за собой по неосторожности смерть человека.

Установлено, что машинист ждал сменщика в кабине экскаватора. Внезапно глиняный борт забоя начал осыпаться. На технику и рабочего упало около 60 тысяч кубических метров глиняной массы. Находившиеся на забое рабочие сообщили о случившемся руководству, на место прибыли спасатели.

«Тело пострадавшего рабочего было обнаружено и поднято на поверхность. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти потерпевшего», — сказали в СК.

Порода, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на Ростехнадзор, произошло в угольном разрезе «Виноградовский», в районе Караканского угольного месторождения. Горная масса посыпала с рабочего борта угольного пласта. Проверку инициировала кузбасская прокуратура. Разрез работает в штатном режиме.