СМИ: 18 горняков отравились в шахте в Китае

Пока известно только об одном спасенном шахтере. Авария произошла в городе Чунцин на на шахте Дяошуйдун в районе Юнчуань. Известно, что накануне вечером 24 шахтера оказались заблокированы под землей, уточняет газета «Известия». За это время внутри шахты повысился уровень концентрации окиси углерода.

На месте проводится поисково-спасательная операция. Судьба еще пятерых остается неизвестной. Также нет информации о причинах ЧП.

В конце сентября в шахте в Чунцине произошло обрушение. Тогда погибли 16 рабочих и один получил травмы. По предварительной версии, обрушение произошло из-за выброса монооксида углерода. Также в том месяце произошло обрушение шахты «Чертинская-Коксовая» в Кузбассе, погибли два шахтера. Следственный комитет возбудил уголовное дело.