Эксклюзив 08 июня 2023, 18:40 Рабочий едва не умер в семиметровом котловане на западе Москвы Источник «360»: больного мужчину достали из глубокого котлована на западе Москвы РИА «Новости»

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Вечером 8 июня в оперативные службы столицы поступила информация о происшествии на западе Москвы. Прохожие обнаружили мужчину на дне глубокого котлована, он лежал на земле и не мог пошевелиться. Об этом сообщил источник «360».

«ЧП произошло на улице Лобачевского. Мужчина пояснил, что он не падал, а почувствовал себя плохо, когда спустился в котлован глубиной семь метров», — отметил он.

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Он рассказал, что после того, как рабочего подняли наверх, его передали врачам скорой помощи. Состояние пострадавшего источник не уточнил.

В середине апреля в центре Москвы произошел обвал грунта на стройплощадке.