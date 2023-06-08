08 июня 2023, 18:40
Рабочий едва не умер в семиметровом котловане на западе Москвы
Источник «360»: больного мужчину достали из глубокого котлована на западе Москвы
Вечером 8 июня в оперативные службы столицы поступила информация о происшествии на западе Москвы. Прохожие обнаружили мужчину на дне глубокого котлована, он лежал на земле и не мог пошевелиться. Об этом сообщил источник «360».
«ЧП произошло на улице Лобачевского. Мужчина пояснил, что он не падал, а почувствовал себя плохо, когда спустился в котлован глубиной семь метров», — отметил он.
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Он рассказал, что после того, как рабочего подняли наверх, его передали врачам скорой помощи. Состояние пострадавшего источник не уточнил.
В середине апреля в центре Москвы произошел обвал грунта на стройплощадке.
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