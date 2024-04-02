02 апреля 2024, 21:06
В Курской области сбили очередной украинский беспилотник
Губернатор Старовойт: силы ПВО сбили украинский беспилотник в Курской области
Беспилотник ВСУ уничтожили в Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, в Курске и Курском районе работают системы противовоздушной обороны. Один БПЛА сбили. Старовойт призвал жителей региона не приближаться к обломкам беспилотников и не трогать их.
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Перед этим губернатор предупредил об опасности приближения дронов со стороны Украины.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.
В воскресенье,31 марта, жительница поселка Теткино в Курской области получила ранения во время обстрела ВСУ. Женщину оперативно передали врачам.
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ПВО
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