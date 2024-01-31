Происшествия 31 января 2024, 18:09 ПВО сбила воздушную цель над Севастополем Развожаев: над Севастополем сбили воздушную цель, обломки упали близ Любимовки РИА «Новости»

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В небе над Севастополем сбили воздушную цель. О работе ПВО сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о падении обломков на пустыре в районе Любимовки», — уточнил он.

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На место ЧП уже выехали оперативные службы. Местные власти контролируют обстановку. Развожаев призвал горожан доверять только проверенной информации.

Позже губернатор уточнил, что обломки сбитой ракеты упали в районе Федоровской улицы, в частном секторе. Пострадавших, подчеркнул Развожаев, нет.

Днем 31 января в Севастополе объявили воздушную тревогу. После включения сирен перекрыли движение по Крымскому мосту. Губернатор напомнил, что снимать и выкладывать в Сеть работу систем ПВО нельзя.