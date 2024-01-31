Важное 31 января 2024, 16:32 Воздушную тревогу объявили в Севастополе Развожаев предупредил о воздушной тревоге в Севастополе днем 31 января

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В Севастополе включили сигналы воздушной тревоги. Об угрозе атаки с воздуха жителей и гостей города предупредил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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Накануне российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в районе Бельбека. Развожаев отмечал, что данные о пострадавших, как и о повреждениях инфраструктуры, не поступали. Он попросил местных жителей не снимать работу ПВО и не выкладывать кадры в Сеть.