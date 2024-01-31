31 января 2024, 16:32
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Развожаев предупредил о воздушной тревоге в Севастополе днем 31 января
В Севастополе включили сигналы воздушной тревоги. Об угрозе атаки с воздуха жителей и гостей города предупредил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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Накануне российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в районе Бельбека. Развожаев отмечал, что данные о пострадавших, как и о повреждениях инфраструктуры, не поступали. Он попросил местных жителей не снимать работу ПВО и не выкладывать кадры в Сеть.
Севастополь
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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