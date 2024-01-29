Происшествия 29 января 2024, 20:56 ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к белгородскому поселку Горьковский Гладков сообщил о нескольких сбитых воздушных целях на подлете к Горьковскому губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к поселку Горьковский в Грайворонском городском округе. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет», — уточнил он.

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Повреждения зафиксировали в поселке Хотмыжск, там в одном частном жилом доме выбило окно, посекло машину и забор. Подворовой обход территории продолжат в светлое время суток, заключил губернатор.

Ранее Гладков сообщал об атаке ВСУ на окраину села Долгое в Валуйском городском округе. Противник использовал при этом сразу три дрона-камикадзе. В результате взрывов никто не пострадал, уточнял он.

Но повреждения получили гражданский автомобиль и экскаватор. На место ЧП прибыли оперативные службы.