29 января 2024, 20:56
ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к белгородскому поселку Горьковский
Гладков сообщил о нескольких сбитых воздушных целях на подлете к Горьковскому
Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к поселку Горьковский в Грайворонском городском округе. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет», — уточнил он.
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Повреждения зафиксировали в поселке Хотмыжск, там в одном частном жилом доме выбило окно, посекло машину и забор. Подворовой обход территории продолжат в светлое время суток, заключил губернатор.
Ранее Гладков сообщал об атаке ВСУ на окраину села Долгое в Валуйском городском округе. Противник использовал при этом сразу три дрона-камикадзе. В результате взрывов никто не пострадал, уточнял он.
Но повреждения получили гражданский автомобиль и экскаватор. На место ЧП прибыли оперативные службы.
ВСУ
ПВО
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