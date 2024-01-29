Происшествия 29 января 2024, 19:51 ВСУ использовали 3 дрона-камикадзе для атаки на белгородское село Долгое Гладков: три дрона-камикадзе атаковали окраину белгородского села Долгое Википедия

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Сразу три дрона-камикадзе устроили налет на окраину села Долгое вечером 29 января. Об атаке на населенный пункт в Валуйском городском округе сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате взрывов пострадавших нет», — подчеркнул он.

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Повреждения, по информации Гладкова, получили гражданский автомобиль и экскаватор. На место прибыли оперативные службы.

Ранее глава региона сообщал об атаке дрона-камикадзе на поселок Октябрьский. В этом населенном пункте также никто из жителей травм и ранений не получил, но повреждения зафиксировали у двух частных жилых домов — у них пострадали кровли.

Утром 29 января стало известно об отражении попытки атаки дрона на НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославской области. БПЛА нейтрализовали средства радиоэлектронной борьбы. После специалисты обезвредили боевую часть дрона со взрывным устройством. Возгораний на объекте не произошло. Травм никто не получил.

Предприятие работает в штатном режиме, указывал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.