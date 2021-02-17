Путин заявил, что рассмотрит предложение направить маткапитал на ремонт жилья

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с руководителями фракций Госдумы РФ поддержал рассмотрение идеи о возможности тратить материнский капитал на ремонт жилья, написал сайт RT.

Эту инициативу выдвинул лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что в последнее время поступает много писем с просьбами граждан разрешить тратить материнский капитал на ремонт квартиры.

Лидер государства заявил, что этот вопрос будет изучен. Он заметил, что в стране много случаев мошенничества, связанных с обналичиванием маткапитала. Так, чем больше вариантов его использования будет, тем больше пространства для новых идей аферистов.

«Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы. Мы подумаем и над этим», — пообещал Путин.

Ранее законодатели предложили предоставлять маткапитал семьям, у которых есть третий ребенок, но только в регионах с плохими демографическими показателями.