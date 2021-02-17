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    17 февраля 2021, 15:02

    Путин заявил, что рассмотрит предложение направить маткапитал на ремонт жилья

    Полина Петрова

    Президент России Владимир Путин в рамках встречи с руководителями фракций Госдумы РФ поддержал рассмотрение идеи о возможности тратить материнский капитал на ремонт жилья, написал сайт RT.

    Путин заявил, что рассмотрит предложение направить маткапитал на ремонт жилья

    Эту инициативу выдвинул лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что в последнее время поступает много писем с просьбами граждан разрешить тратить материнский капитал на ремонт квартиры.

    Лидер государства заявил, что этот вопрос будет изучен. Он заметил, что в стране много случаев мошенничества, связанных с обналичиванием маткапитала. Так, чем больше вариантов его использования будет, тем больше пространства для новых идей аферистов.

    «Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы. Мы подумаем и над этим», — пообещал Путин.

    Ранее законодатели предложили предоставлять маткапитал семьям, у которых есть третий ребенок, но только в регионах с плохими демографическими показателями.