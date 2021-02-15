Перечень получателей маткапитала предложили расширить

Председатель думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал RT о позитивных последствиях программы материнского капитала, которые делают ее востребованной.

«Прежде всего это вопрос, связанный с поддержкой семей, имеющих детей, укрепление института семьи, института материнства, института детства, помощь в решении демографического вопроса, который является актуальным для страны, помощь в решении жилищного вопроса, который является одним из самых проблемных для нашей страны», — перечислил парламентарий.

По мнению законодателей, необходимо предусмотреть возможность предоставлять маткапитал тем семьям, у которых есть третий ребенок, но только в регионах с плохими демографическими показателями.