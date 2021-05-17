«Пусть все горят». Житель Урала поджег дом в прямом эфире

Житель города Серов в Свердловской области устроил поджог двухэтажного деревянного дома, ведя прямую трансляцию в Сети. Он облил подъезд горючей жидкостью и поджег зажигалкой, сообщило РИА «Новости».

«Пусть все горят. <…> Мне ***** (плевать — прим. ред.), что я попаду в тюрьму. Но за базар отвечать надо», — сказал серовчанин, обращаясь к своим онлайн-зрителям.

Преступник сопровождал свои действия матерными комментариями. Предположительно, мужчина вел трансляцию в социальной сети «Одноклассники». Совершив задуманное, он сказал, что готов «посидеть на зоне пару лет». Пытаясь оправдать свои действия, он несколько раз повторил, что «за базар нужно отвечать».

Мужчина остановился у соседнего дома, чтобы наблюдать за пожаром. А потом показал в кадре два кухонных ножа.

«Не сгорит, значит, надо голову ему порезать», — сказал поджигатель.

Когда спустя несколько минут он вернулся в подъезд, то увидел, что пожар уже потушили.

«Что это за подъезды, которые не горят?» — удивился мужчина.

В начале мая житель Иркутской области поджег сухую траву и спалил около 20 гектаров леса. Таким образом он решил выместить свою злость на водителей попуток, которые отказывались его подвезти.