Сибиряк поджег лес, обидевшись на водителей за отказ подвезти

18-летний сибиряк поджег сухую траву и спалил около 20 гектаров леса в Иркутской области. Так он выместил свою злость на водителей, которые отказывались его подвезти. Поджигателя задержали, он признал свою вину.

Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. Там уточнили, что получили сообщения о возгорании леса между населенными пунктами Биликтуй и Большая Елань 3 мая. Правоохранители обнаружили возле трассы несколько очагов возгорания. Там же они заметили молодого человека, который вел себя подозрительно.

Полицейские подошли к нему и в ходе опроса выяснили, что он причастен к поджогу. По одной из версий, он сделал это из хулиганских побуждений. Нарушителя задержали, он признал свою вину.

«Я хотел поехать в село Большая Елань на попутках, останавливал машины, но никто не останавливался. Я психанул и начал поджигать лес в четырех местах», — рассказал подозреваемый.

Пожар удалось потушить за несколько часов. Против нарушителя составили административный протокол за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Если суд признает его виновным, поджигателю придется не только заплатить штраф, но и возместить ущерб, который его действия причинили природному фонду.