Важное 22 декабря 2022, 09:55 Пушилин назвал удовлетворительным состояние попавших под обстрел Рогозина и Хоценко Врио главы ДНР Пушилин назвал удовлетворительным состояние раненых Рогозина и Хоценко РИА «Новости»

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Врачи оценивают состояние раненых при обстреле гостиницы в Донецке экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и председателя правительства ДНР, бывшего министра промышленности Ставропольского края Виталия Хоценко как удовлетворительное. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Ребята, которые находились рядом, — двое — погибли», — добавил он.

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ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке накануне. В тот момент там находились Рогозин и Хоценко, также пострадали еще несколько человек.

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Сам экс-глава Роскосмоса рассказал, что получил ранение в спину, в ближайшее время ему сделают операцию.

«Металлический осколок вошел выше правой лопатки, размер 3×4 миллиметра», — сообщил он.

Рогозин отметил в Telegram, что ранее эту гостиницу в Донецке никогда не обстреливали. Он выразил мнение, что информацию о его местонахождении кто-то слил».