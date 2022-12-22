Происшествия 22 декабря 2022, 01:31 Рогозина ранили при обстреле гостиницы в Донецке РИА «Новости»

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Экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина ранили при обстреле гостиницы в Донецке. Осколок снаряда попал ему в спину. Об этом бывший глава госкорпорации рассказал RT.

«Ранен в спину. Жить буду. Осколок [прошел] в сантиметре от позвоночника», — сообщил Рогозин.

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Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей. Жизни экс-главы Роскосмоса ничего не угрожает.

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По его словам, под обстрелом оказалась гостиница, где проживали военные советники. Рогозин возглавлял группу специалистов. Он подчеркнул, что раньше украинские военные никогда не атаковали эту гостиницу. Помимо Рогозина при обстреле пострадали еще несколько человек. В числе раненых оказался председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Его жизни сейчас тоже ничего не угрожает.

Ранее журналисты писали об обстреле Ленинского района Донецка. Атаку вели украинские войска. Согласно предварительной информации, два человека погибли. Раненым оказывают необходимую медицинскую помощь. Выпущенные снаряды повредили автомобили и несколько зданий.