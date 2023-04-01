Происшествия 01 апреля 2023, 19:41 Птицеферма загорелась в Брянской области МЧС: один человек пострадал при пожаре на птицеферме в Брянской области Пресс-служба МЧС

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Пожар на птицеводческой ферме произошел в селе Уручье Брянской области 1 апреля. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«На птицеводческом комплексе по выращиванию бройлеров „БЦ-3“ произошло возгорание в одном из корпусов», — уточнили в ведомстве.

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В результате происшествия пострадал один человек. В тушении возгорания задействовали шесть ручных стволов и четыре звена газодымозащитной службы.

По данным МЧС, информация о пожаре поступила оператору в 14:55 по московскому времени в субботу, 1 апреля. Возгорание локализовали в 15:51, а в 17:22 ликвидировали открытое горение.

Площадь пожара уточняется. Также специалисты устанавливают причины произошедшего.

Ранее склад загорелся в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи. Огонь охватил 200 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 17 человек и четыре единицы техники.