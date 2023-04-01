Происшествия 01 апреля 2023, 13:32 Помещение склада загорелось на 250 «квадратах» в Дагомысе МЧС: пожар охватил 250 кв. метров на складе в Дагомысе

Читать 360tv в

Помещения склада загорелись в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи. Огонь охватил 200 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС.

Объект, где произошло ЧП, расположен на улице Гайдара. Спасатели получили информацию о возгорании в 11:16. На месте немедленно направили подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

Telegram-канал МЧС Кубани / Telegram

Для ликвидации пожара привлекли 17 человек и четыре единицы техники. По данным ведомства, на месте работают три звена газодымозащитной службы.

В 12:05 специалисты смогли локализовать огонь на площади 250 «квадратов». В 12:25 удалось ликвидировать открытое горение.