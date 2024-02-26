Эксклюзив 26 февраля 2024, 12:14 «Психологическую травму лечить долго». Мама — о нападении собак на сына под Иркутском Пострадавшему от нападения собак в Шелехове потребуется помощь психологов РИА «Новости»

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Пострадавшему от нападения стаи бездомных собак в Иркутской области пятилетнему ребенку потребуется помощь психологов. Об этом «360» сообщила его мама.

«У сына укусы на одной ноге, сейчас проходит лечение. Но уже начал играть, лепит. Ночами плохо спит, кошмары. Психологическую травму еще долго лечить», — сказала она.

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Женщина отметила, что раньше таких случаев нападения собак в населенном пункте не происходило. По ее словам, бывало, что собаки окружали, но не нападали.

«А тут на него в нескольких метрах от ограды собаки. Само нападение я не видела, услышала крики ребенка и побежала на улицу. Сын попытался добежать до калитки дома, но его повалили в снег, одежду сорвали. На руки взяла, потом скорую уже вызвала из дома», — добавила мама ребенка.

Прокуратура по Шелехову взяла проверку по факту ЧП под свой контроль, сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокуратура даст оценку исполнению подрядной организацией и органами местного самоуправления в сфере ответственного обращения и отлова животных без владельца», — отметили в пресс-службе.

О нападении стаи бездомных собак на ребенка в Шелехове стало известно ранее в понедельник. Мальчика отвезли в больницу со рваными ранками и укусами. Следственный комитет по Иркутской области по факту ЧП завел уголовное дело.