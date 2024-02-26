26 февраля 2024, 08:59
Ребенок попал в больницу после нападения стаи собак в Иркутской области
СК: бездомные собаки напали на мальчика в Шелехове, его доставили в больницу
Пятилетний мальчик попал в больницу после нападения стаи собак. По факту произошедшего завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК по Иркутской области.
ЧП произошло 19 февраля в СНТ «Юность» в городе Шелехово. Неподалеку от жилого дома на пятилетнего ребенка напала стая собак. Мать пострадавшего сразу вызвала скорую помощь. Мальчика с укусами и ранами экстренно госпитализировали.
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В результате произошедшего завели уголовное дело по статьям «Халатность» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи установят все обстоятельства произошедшего, оценят деятельность должностных лиц и ответственных за организацию отлова и содержания бездомных животных.
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