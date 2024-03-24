Происшествия 24 марта 2024, 18:47 Психолога закрепили за семьей каждого погибшего при теракте в Подмосковье ФМБА: за семьей каждой жертвы теракта в Красногорске закрепили психолога Freepik

Читать 360tv в

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) круглосуточно оказывают психологическую и психотерапевтическую поддержку родным жертв и пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall. Психолога закрепили за семьей каждого погибшего, сообщила пресс-служба агентства.

«За минувшие сутки психологами МЧС, ФМБА, МСПП, Следственного комитета оказана психологическая поддержка большому числу семей, потерявших близких. За каждой из них закреплен психолог, сопровождающий на всех этапах опознания», — пояснили в ФМБА.

Реклама

Поскольку опознание — тяжелая и травматичная процедура, людям нужна квалифицированная помощь. Некоторым семьям она требуется на протяжении более трех-четырех часов. С ними занимаются медицинские психологи и врачи-психотерапевты ФМБА, обладающие значительным опытом работы в экстренных ситуациях, в том числе в условиях СВО.

Помощь от агентства оказывают 26 специалистов на базе судебно-медицинского морга.

В Центре помощи в БЦ «Кубик» родственников погибших консультируют более 100 специалистов.