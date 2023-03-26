Эксклюзив 26 марта 2023, 21:46 Противопехотную мину «Лепесток» нашли на автобусной остановке в Уфе Появилось видео из Уфы, где на остановке нашли противопехотную мину «Лепесток»

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В Ленинском районе Уфы на автобусной остановке обнаружили противопехотную фугасную мину «Лепесток». В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.

Устройство нашли местные жители возле перекрестка улиц Пушкина и Гафури. На место сразу прибыли сотрудники Росгвардии, взрывотехники и саперы.

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На кадрах видно, что мина лежит в непосредственной близости от остановочного комплекса, сейчас место оцеплено.

По данным источника издания Ufa1.ru, мина оказалась учебной. Если это так, то взрывчатое вещество в ней отсутствует. Однако официально эту информацию пока не подтвердили.

Такие мины часто используют боевики ВСУ. Они минируют ими леса или разбрасывают по населенным пунктам. Мины могут незаметно лежать под снегом или листвой долгое время, так как их непросто разглядеть. Они рассчитаны на травматический отрыв конечностей. Несмотря на безобидный вид такого боеприпаса, это очень опасное оружие.