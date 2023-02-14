Происшествия 14 февраля 2023, 22:33 Подросток подорвался на мине «Лепесток» в Донецке Мэр Донецка Кулемзин: подросток получил ранение в результате взрыва мины «Лепесток» РИА «Новости»

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Подросток подорвался на мине «Лепесток» недалеко от школы в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В Кировском районе неподалеку от школы № 112 в результате детонации мины „Лепесток“ ранения получил 15-летний юноша», — написал он.

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По данным властей ДНР, с февраля 2022 года на «Лепестках» подорвались 92 человека, среди них восемь детей. Один из пострадавших скончался.

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Украинские боевики разбрасывают противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» в мирных городах ДНР. Бомбы трудно заметить из-за небольшого размера и защитного цвета корпуса, также их очень сложно обнаружить с помощью спецоборудования.

Ранее МЧС Донецкой Народной Республики сообщило, что жертвой обстрела ВСУ стал один человек. Рядом с разрушенным частным домом нашли мертвой местную жительницу. Также спасатели вытащили из-под завалов еще одну женщину, ее жизнь удалось спасти.

Район Донецка оказался под обстрелом 11 февраля. По данным Кулемзина, из населенного пункта Дальнее украинские военные выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров.