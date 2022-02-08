«Просто не мог». Жена погибшего депутата Шалько опровергла случайную смерть супруга

Депутат Новоселовского районного Совета депутатов Андрей Шалько погиб не случайно. Об этом «360» рассказала его супруга Ольга.

Утром 8 февраля Шалько нашли в собственном доме на территории Комского сельсовета Красноярского края. Согласно данным полиции, депутат погиб в результате огнестрельного ранения. Его супруга Ольга не верит в то, что смерть Шалько наступила в результате неосторожного обращения с оружием.

«Я не думаю, что это была случайность. Он просто не мог этого сделать. Еще утром он разговаривал с детьми, все было замечательно», — заявила она.

Депутат Красноярского края был профессиональным охотником и совершить ошибку не мог. При этом врагов и недоброжелателей Шалько, как отметила его жена, не имел.

Председатель Новоселовского районного Совета депутатов Людмила Толстикова ранее подтвердила смерть Шалько. По данным источника издания из окружения депутата, Шалько недавно пережил развод.