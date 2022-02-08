«Просто не мог». Жена погибшего депутата Шалько опровергла случайную смерть супруга
Жена погибшего депутата Красноярского края заявила, что ее супруг не мог умереть случайно
Депутат Новоселовского районного Совета депутатов Андрей Шалько погиб не случайно. Об этом «360» рассказала его супруга Ольга.
Утром 8 февраля Шалько нашли в собственном доме на территории Комского сельсовета Красноярского края. Согласно данным полиции, депутат погиб в результате огнестрельного ранения. Его супруга Ольга не верит в то, что смерть Шалько наступила в результате неосторожного обращения с оружием.
«Я не думаю, что это была случайность. Он просто не мог этого сделать. Еще утром он разговаривал с детьми, все было замечательно», — заявила она.
Депутат Красноярского края был профессиональным охотником и совершить ошибку не мог. При этом врагов и недоброжелателей Шалько, как отметила его жена, не имел.
Председатель Новоселовского районного Совета депутатов Людмила Толстикова ранее подтвердила смерть Шалько. По данным источника издания из окружения депутата, Шалько недавно пережил развод.